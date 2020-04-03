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"أبطال بلدنا".. أغنية جديدة لدعم الأطباء والشرطة والقوات المسلحة

02:58 ص الجمعة 03 أبريل 2020
"أبطال بلدنا".. أغنية جديدة لدعم الأطباء والشرطة والقوات المسلحة

صورة من مقطع الفيديو

كتب - ميرا إبراهيم:

أهدى حزب "مستقبل وطن" أغنية جديدة، تحت عنوان "أبطال بلدنا"، للأطباء الذين يبذلون جهودًا مضنية في التصدي لفيروس كورونا ولرجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة على ما يقدمونه لوطنهم من تضحيات.

أغنية "أبطال بلدنا" من غناء الفنان محمد عدوية، والفنانة جنات، وتذاع في شكل فيديو كليب على العديد من القنوات المصرية.

تأتي كلمات الأغنية تقديرًا من حزب "مستقبل وطن"، لتفاني جيش مصر الأبيض، والشرطة المصرية فى حماية المصريين، والحفاظ على الصحة العامة، وتقديم كل سبل الوقاية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أغنية أبطال بلدنا فيروس كورونا القوات المسلحة دعم الأطباء

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