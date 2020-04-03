مختار جمعة: ملتزم بتعليمات غلق المساجد وأصلي الجمعة ظهرا بمنزلي
كتب - محمود مصطفى:
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أداء صلاة الجمعة بمنزله ظهرا، التزاما بتعلميات الوزارة، وتحقيقا للمصلحة العامة.
وقال وزير الأوقاف، في بيان له قبل قليل:" بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية سأصلي الجمعة اليوم، ظهرًا في منزلي التزامًا بتعليمات الوزارة، تحقيقا للمصلحة الدينية والوطنية، وأدعو الجميع للالتزام بذلك".
وتابع وزير الأوقاف:" يمكن للمكلفين بمتابعة غلق المساجد أثناء الجمعة أن يصلوا الظهر فور انتهاء المهمة المكلفين بها، على ألا يتم فتح المسجد للصلاة في الظرف الراهن تحت أية حال، حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء ومكروه .
كان وزير الأوقاف، أعلن مد تعليق صلوات الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات، لحين زوال علة التعليق.
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