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وزير الطيران يكرم رئيس مستشفى مصر للطيران السابق

11:13 م الأربعاء 29 أبريل 2020
وزير الطيران يكرم رئيس مستشفى مصر للطيران السابق

الطيار محمد منار عنبة

كتب- محمد عبيد:

كرم الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الدكتور أشرف القاضي، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية السابق، على جهوده خلال فترة توليه قيادة مستشفى مصر للطيران.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور أيمن صلاح، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية .

وأعرب الدكتور أشرف القاضي، عن سعادته بهذا التكريم مقدماً لوزير الطيران المدني الشكر والتقدير على هذه اللفتة الطيبة، متمنياً التوفيق لقطاع الطيران المدني وقياداته خلال الفترة الحالية .

محمد منار عنبة مستشفى مصر للطيران وزارة الطيران المدني

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