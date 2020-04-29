التعليم العالي: تنظيم معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار افتراضيًا أكتوبر المقبل

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار افتراضيًا في شهر أكتوبر المقبل، في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة للحفاظ على صحة المصريين ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالغفار، في بيان، اليوم الأربعاء، إن جائحة كورونا عجلت من عملية التحول الرقمي والتعليم عن بعد التي تتبناها الوزارة، وإن تنظيم معرض دولي ضخم للابتكار بحجم معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار افتراضيًا هو تحدِ كبير.

وأضاف: نثق في قدرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وسنوفر لها كل الدعم اللازم لتنظيم المعرض بشكل رائع خاصة وأنه سيكون المعرض الدولي الأول للابتكار الذي سينظم افتراضيًا على مستوى العالم بعد جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، أن إدارة الأكاديمية درست الموضوع من كل الجوانب واستمعت إلى خبراء في المجال من مصر والهند، خاصة أن تنظيم معرض ضخم تفاعلي للابتكار يعرض آلاف الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم، ويتم على هامشه تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية واللقاءات التسويقية ومحاضرات لكبار الخبراء في مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجي والملكية الفكرية والثقافة العلمية، بالاضافة إلى عشرات من لجان التقييم تتجول المعرض للتقييم الفني والاقتصادي وتناقش المبتكرين لكل الابتكارات المعروضة، واختيار أفضلها للفوز بجوائز المعرض والتي تتجاوز مليون جنيه مصري.

وأكد أنها عملية تقنية ليست سهلة وتحتاج الى مجهود كبير وفريق عمل مؤهل ولا يمكن مقارنته بأكبر المؤتمرات العلمية الافتراضية التي عقدت على مستوى العالم في الآوانة الأخيرة.

وأشار صقر، إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار والذي تنظمه الأكاديمية سنويا منذ عام 2014 أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين في مصر والمنطقة، وأصبح على قائمة المعارض الدولية، وفي ظل مستجدات جائحة كورونا ورغبة منا في التحول الرقمي وإتاحة الفرصة لكل المبتكرين والمخترعين من كل أنحاء العالم لعرض ابتكاراتهم في أكبر سوق إقليمي للابتكار بتكلفة زهيدة، رأت الأكاديمية ضرورة تنفيذ المعرض افتراضيًا.

وأضاف أن المعرض ليس هدفا وإنما أحد الآليات التنفيذية التي تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التي يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائي صنع في مصر، وهو أيضاً آلية للتسويق التكنولوجي بالتعاون مع بنك الابتكار المصري وشركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجي التابعين للأكاديمية.

وأعرب الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، عن تمنياته بنجاح تنظيم المعرض حيث نفذ معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار العام الماضي في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع ووصل إجمالي عدد المعروضات أكثر من 1500 ابتكار وتم منح 125 جائزة، وزار المعرض 8000 زائر، وتم رفض الاف من طلبات المبتكرين للمشاركة في المعرض نظرًا لعدم وجود مساحات والتكلفة الاقتصادية.

وتابع: هذا العام سيكون هناك فرصة لكل مبتكر ومخترع من داخل مصر ومن أي مكان في العالم للمشاركة بالمعرض من منزله، ونتوقع أن تقل تكلفة تنظيم المعرض هذا العام بنسبة 50% عن العام الماضي مع إتاحة فرص للمشاركة ضعف العام الماضي، لافتا إلى أن تنظيم المعرض سيساهم في دعم وتكوين شركات تكنولوجية مصرية متخصصة في مجال تنظيم المعارض الافتراضية، وهي جزء من وظائف المستقبل.​