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جامعة عين شمس تصدر بيانًا رسميًا بشأن زوجة الإرهابي هشام عشماوي "مستند"

07:56 م الأربعاء 29 أبريل 2020
جامعة عين شمس تصدر بيانًا رسميًا بشأن زوجة الإرهابي هشام عشماوي "مستند"

هشام على عشماوي

كتب- محمود مصطفى:

أكدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، أن مجلس كلية البنات، قرر في جلسته بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩، إنهاء خدمة نسرين حسين سيد علي، المدرس المساعد بقسم اللغة العربية، أرملة الإرهابي هشام عشماوي.

وأشارت الجامعة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن رئيس جامعة عين شمس قرر في ٢٢ أبريل ٢٠١٩ إنهاء خدمتها اعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠١٨ (التاريخ التالي لانتهاء إجازة رعاية الطفل) وذلك لانقطاعها عن العمل بدون إذن رغم إنذارها.

وأكدت جامعة عين شمس، التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات وباللوائح المنظمة لعمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وشددت الجامعة، على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدي لمثل هذه المعلومات العارية تماما عن الصحة لما تسببه من إثارة البلبلة بين الرأي العام المصري.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ردًا علي ما تداولته عدد من وسائل الإعلام، بشأن رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضد رئيس جامعة عين شمس لامتناعه عن إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي.

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هشام عشماوي جامعة عين شمس محمود المتيني مجلس كلية البنات أرملة هشام عشماوي

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