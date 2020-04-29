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بالأسماء.. نقيب المحامين يُشكل لجنة لبحث طلبات وقرارات العلاج

05:31 م الأربعاء 29 أبريل 2020
بالأسماء.. نقيب المحامين يُشكل لجنة لبحث طلبات وقرارات العلاج

رجائي عطية

كتب- مصطفى علي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، القرار رقم 19، والخاص بتشكيل لجنة علاجية مختصة ببحث وتقرير كل ما يتصل بطلبات وقرارات العلاج تضم 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة.

ونص القرار على أنه: مواجهة للظروف الراهنة، والطلبات العاجلة، تشكل لجنة علاجية مختصة ببحث وتقرير كل ما يتصل بطلبات وقرارات العلاج من الأساتذة أعضاء مجل النقابة العامة الآتيين بعد.

- يحيى التوني.

- محمد فزاع.

- سيد عبدالغني.

- سعيد عبدالخالق.

- حسين الجمال.

- محمد عبدالوهاب.

- أبوبكر ضوة.​

رجائي عطية نقابة المحامين مجلس النقابة العامة

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