بالأسماء.. نقيب المحامين يُشكل لجنة لبحث طلبات وقرارات العلاج
كتب- مصطفى علي:
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، القرار رقم 19، والخاص بتشكيل لجنة علاجية مختصة ببحث وتقرير كل ما يتصل بطلبات وقرارات العلاج تضم 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ونص القرار على أنه: مواجهة للظروف الراهنة، والطلبات العاجلة، تشكل لجنة علاجية مختصة ببحث وتقرير كل ما يتصل بطلبات وقرارات العلاج من الأساتذة أعضاء مجل النقابة العامة الآتيين بعد.
- يحيى التوني.
- محمد فزاع.
- سيد عبدالغني.
- سعيد عبدالخالق.
- حسين الجمال.
- محمد عبدالوهاب.
- أبوبكر ضوة.
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