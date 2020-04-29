أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"الإعلاميين" تمنع رامز جلال من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر (قرار رسمي)

05:15 م الأربعاء 29 أبريل 2020
"الإعلاميين" تمنع رامز جلال من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر (قرار رسمي)

رامز جلال

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.

ونص القرار الصادر، على أنه: بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج: "رامز مجنون رسمي" لمقدمه رامز جلال على قناة: "إم بي سي مصر"، وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر.

وتابع القرار: بعد الاطلاع على الدستور في مادته العاشرة، والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة، والتي تنص على الآتي: تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى.

وتنص المادة الخامسة على أنه: يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي يعده مجلس الإدارة ويكون الميثاق ملزمًا للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيًا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه.

كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول.

وأوضح القرار، حيث إن رامز جلال يمارس نشاطًا إعلاميًا كمقدم برنامج على قناة: "إم بي سي"، وهي موجهة للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية، وحيث إنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيدًا بنقابة الإعلاميين أو حاصلًا على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفًا ما نصت عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

d69f5b0e-fa2b-4068-8b8d-8d6467f6d3060

طارق سعدة رامز جلال نقيب الإعلاميين قناة إم بي سي برنامج رامز مجنون رسمي

الخبر التالى:

بالأسماء.. نقيب المحامين يُشكل لجنة لبحث طلبات وقرارات العلاج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة