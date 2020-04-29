جامعة القاهرة تنفي إصابة أحد موظفي المستشفيات بكورونا: نتيجة المخالطين سلبية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت جامعة القاهرة، أن ما نشر بأحد المواقع الإخبارية حول إصابة المسؤول الأول عن توزيع الطعام بمستشفي قصر العيني بفيروس كورونا المستجد، غير صحيح.

وأوضحت جامعة القاهرة، في بيان لها، أنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية كلا في موقعه، وعدم إثارة الفزع بنشر أخبار ومعلومات غير دقيقة، تؤثر على الحالة النفسية للمنظومة الصحية داخل المستشفيات، وهو ما ينعكس بالسلب على المرضي والخدمات الطبية.

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، إن إدارة المستشفيات بالجامعة تقوم بدورها في معالجة المواقف المختلفة على أكمل وجه، ووفقا لما حددته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من إجراءات تستهدف توفير أعلى درجات الوقاية والحماية للعاملين والمرضى، والأطقم الطبية التي تواصل عملها ليل نهار دون كلل.

وأضاف علم الدين، أنه في الوقت الذي تتضافر فيه كافة جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تهاوت أمام انتشاره أعتى أنظمة الرعاية الصحية والطبية في العالم، نجد أن بعض وسائل الإعلام الإخبارية تتسابق للحصول على ما تعتقد أنه سبق أو إنفراد، دون التأكد والدقة من المعلومات قبل نشرها، الأمر الذى يترتب عليه إثارة الذعر بين المواطنين، والنيل من الجهود المكثفة والمخططة لمكافحة انتشار الفيروس، والتشكيك فيما تقوم بها الأطقم الطبية وفرق مكافحة العدوي في المستشفيات، من خلال التركيز على ما تتوهمه من وجود أخطاء فيما يتخذ من إجراءات أقرتها وزارة الصحة ومنظمة العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي لجامعة القاهر، أن الخبر المتداول حول إصابة المسؤول الرئيسي عن توزيع الطعام بقصر العيني بفيروس كورونا، والذى يعطى انطباعاً بأن هذا المسؤول ساهم بحكم وظيفته في نقل العدوي إلى العديد من المرضى يتضمن العديد من المغالطات.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات، أن لجان مكافة العدوي رصدت إصابة أحد أخصائي التغذية بالمستشفيات بأعراض تنفسية، وعلي الفور تم عزله وأخذ عينة تحليل منه والتي أثبتت إصابته بڤيروس كورونا، فتم على الفور تطبيق البروتوكولات المعمول بها من عزل المريض والتنسيق مع وزارة الصحة، والتي قامت بنقله لأحد مستشفيات العزل لأخذ العلاج اللازم، وتماثل حالياً للشفاء التام .

وأضاف مدير عام المستشفيات، أنه تم حصر جميع المخالطين للمريض في حينها، وأخذ عينات منهم، وجاءت نتيجتها لهم جميعاً سلبية، وتم تعقيم مكان عمل المريض بالكامل وغلقه لمدة ٢٤ ساعة ثم إعادته للعمل مرة أخري، مشددا على أن إدارة المستشفيات قامت بما يتطلبه الموقف وفق ما حددته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من إجراءات، حماية للعاملين والمرضي .

وأهابت، جامعة القاهرة بضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره عن الإصابات بفيروس كورونا، والرجوع إلي المصادر الرسمية قبل النشر وفقاً لميثاق الشرف المهني، وليس النشر علي لسان مصادر مجهولة دون التأكد من صحة المعلومات، مؤكدة علي احترامها الكامل للدور الكبير التي تقوم به وسائل الإعلام والصحافة المصرية العريقة.