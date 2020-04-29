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عيد العمال الجمعة.. هل الخميس أجازة؟ مصدر بالقوى العاملة يجيب

01:58 م الأربعاء 29 أبريل 2020
عيد العمال الجمعة.. هل الخميس أجازة؟ مصدر بالقوى العاملة يجيب

وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:
حددت وزارة القوى العاملة، موعد أجازة عيد العمال لهذا العام للعاملين بالقطاع الخاص يوم الجمعة المقبل الأول من مايو، وذلك أجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال مصدر بوزارة القوى العاملة، إن غدا الخميس يوم عمل عادي وليس إجازة بدلا من يوم الجمعة الموافق أول مايو -عيد العمال- وهي الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع العام والخاص.

وأكد المصدر لمصراوي، أن اﻷجر يوم الجمعة مضاعف "مثلي الأجر" لمن يعمل في هذا اليوم -الأول من مايو عيد العمال- ، موضحا أن من لا يعمل في هذا اليوم سيحصل على أجر يوم واحد فقط ولا يقتطع من أجره شئ إذا حصل على أجازة.

وحول الحديث عن أخذ الخميس أجازة بدلا من الجمعة، أكد أن ذلك يرجع إلى قرار مجلس الوزراء، ولو صدر قرار بذلك بشرط أن يشمل القطاع الخاص، بالطبع سيطبق على القطاع الخاص وسيعلن وزير القوى العاملة وقتها قرارا جديدا بذلك طبقا للقانون.

وكان منشور وزارة القوى العاملة، أعلن أن يوم الجمعة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وهنأ وزير القوى العاملة، جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وزارة القوى العاملة عيد العمال

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