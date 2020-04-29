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مدبولي: إجراءات للتعايش مع كورونا.. وتوجيه جديد للوزراء

01:12 م الأربعاء 29 أبريل 2020
مدبولي: إجراءات للتعايش مع كورونا.. وتوجيه جديد للوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ( وزيرَي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضًا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي؛ للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة، حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.

ومن جانب آخر، وجه رئيس الوزراء، وبحسب بيان عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون؛ حيث يتم حاليًّا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة إلى المواطنين إلكترونيًّا، موجهًا بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرةً مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.

مصطفى مدبولي فيروس كورونا أزمة فيروس كورونا

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