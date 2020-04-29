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القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بالجيزة والسويس

12:55 م الأربعاء 29 أبريل 2020
القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بالجيزة والسويس

القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم

كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية باستكمال خطتها الشاملة لأعمال التطهير والتعقيم لكافة الميادين والأماكن الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية.

وجاء ذلك استمراراً لتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وانتشرت عربات التطهير والتعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة بمحافظة الجيزة لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائي، وذلك أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم مبنى ديوان المحافظة وعدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعى ومحطة السكك الحديدية ومحطة المترو وكوبرى عباس ومسجد الإستقامة ومستشفى الرمد وعدد من المدارس التعليمية بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية بمحافظة الجيزة والتى يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم .

وفى سياق متصل قام الجيش الثالث الميداني بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بمحافظة السويس ، وشملت أعمال التطهير والتعقيم محطة السكك الحديدية ومحطات النقل الجماعى وأماكن الإنتظار الخاصة بها، وعدد من المدارس، بالإضافة إلى عدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية والمتنزهات العامة التي تشهد تردد عدد كثيف من المواطنين عليها على مدار اليوم.

يأتي ذلك في إطار استمرار القوات المسلحة في تقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم.​

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