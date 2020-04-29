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جهاز مدينة برج العرب الجديدة يدفع بمنافذ بيع متحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

12:12 م الأربعاء 29 أبريل 2020
جهاز مدينة برج العرب الجديدة يدفع بمنافذ بيع متحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

المهندس عصام بدوي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة : إن جهاز المدينة نسق مع الجهات المختصة بتوفير منافذ بيع متحركة بديلة للأسواق المجمعة بالمدينة لبيع السلع الغذائية لسكان المدينة بأسعار مخفضة، موضحاً أنه تم توفير سيارات مخصصة لبيع اللحوم وأخري لبيع الخضروات والدواجن لتقديم الخدمة داخل أحياء المدينة، وذلك استكمالاً لجهود الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتعليمات الدولة بمنع أي تجمعات تؤدي الي انتشار العدوى بالفيروس.

وأضاف بدوي، في بيان اليوم، أن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، قام بالاشتراك مع شرطة التعمير وقسم شرطة برج العرب، بفض سوقي الأربعاء والجمعة ومنع إقامة أي أسواق أو تجمعات تؤدي إلى تجمع لسكان المدينة أوالمترددين عليها تحت أي مسمى، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وأكد بدوي أن جهاز المدينة مستمر في التعاون مع كافة أجهزة الدولة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لأهالي المدينة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس.

المهندس عصام بدوي مدينة برج العرب الجديدة منافذ بيع متحركة السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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