وزير الأوقاف يعتمد كتاب فقه النوازل: كورونا المستجد نموذجاً

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، النسخة النهائية لكتاب: فقـه النـوازل "كورونا المستجد - كوفيد 19 أنموذجًا".

وقال وزير الأوقاف، إن الكتاب يُعــدُّ تأصيلا علميًّا وفقهيًّا لفقه النوازل والمستجدات، ويتناول قضايا في غاية الأهمية مثل: الحجر الصحي، والعزل المنزلي، وأداء العبادات والشعائر في زمن النوازل والجوائح.

وأشار إلى أن الكتاب يؤكد على عدم التناقض بين الإيمان والعلم، ويبرز حاجتنا إلى الدعاء والدواء معًـا، فليس أحدهما بديلا للآخر، ولا نقيضًا له، والعلاقة بين القواعد الفقهية والمستجدات العصرية، ويجيب على كثير من الأسئلة الشائكة في بابه.

ويأتي الكتاب بمشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ونخبة متميزة من الأساتذة والباحثين المتميزين المتخصصين في الدراسات الفقهية والشرعية.

وكتب مقدمة الكتاب الدكتور محمد مختار جمعة جاء فيها :

فللأحوال العادية أحكامها، وللنوازل أحكامها، والطامة الكبرى في انسداد أفق من لا حظَّ لهم من العلم النافع، ممن جمدت عقولهم عند حفظ بعض المسائل أو الأحكام الجزئية دون أن يلموا بشيء من فقه الأولويات أو فقه النوازل، ولم يفقهوا شيئًا من قضايا الاستحسان والاستصحاب، أو المصالح المرسلة، أو ما عمت به البلوى، دون أن يفرقوا بين الكليات والجزئيات ، ودون أن يحسنوا ترتيب الكليات أو المقاصد الضرورية".

ومن المقرر أن تتم إتاحة الكتاب إلكترونيًا على موقع الوزارة في موعد أقصاه الجمعة، وستتم طباعته بمطابع الأوقاف ليتاح مطبوعًا منتصف شهر رمضان