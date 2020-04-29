خصم 8% بشرط.. ننشر أسعار شقق "دار مصر" في 5 مدن (الحجز الأحد)

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الأحد.. بدء إجراءات حجز 1060 شقة بـ"دار مصر" في 5 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة)، يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو 2020.

الطرح الجديد من دار مصر يأتي بواقع 1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين (الأرضي- الأخير) فقط، وهذا الطرح يأتي بعد أيام قليلة من طرح شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة.

وللتقديم في حجز شقق "دار مصر" يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com)، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online".

أسعار الشقق في الـ5 مدن:

- مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

- مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، والشقة الـ140 متر وصل سعرها لـ826 ألفا.

- مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ115 متر 583 ألف، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

- مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.

نظم السداد:

- ستم سداد 50 ألف مقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

- يتم سداد دفعات ربع سنوية يقيمة 10 آلاف جنيه لحين اسلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.

- في حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.

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