رئيس جهاز السادات: تنفيذ شبكة الكهرباء المغذية لأراضى الإسكان الاجتماعي والمتميز

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بالمناطق السكنية ( ٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦)، وذلك لتسليم قطع الأراضي كاملة المرافق للفائزين بها.

وأوضح منيع، في بيان اليوم، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر لأماكن غرف المحولات بمناطق الإسكان الاجتماعي الأعلى في نسبة الإشغال والإنشاءات، وكذا تمديد الكابلات العمومية اللازمة لربط موزعات المشروع بمحطة محولات المطورين بالمدينة تمهيداً لاستكمال أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء.

وأضاف رئيس الجهاز أن تكلُفة المشروع تبلغ نحو ٢٥٨ مليوناً و٢٢٥ ألف جنيه، ووصل حجم العمل بالمشروع إلى نسب متقدمة.