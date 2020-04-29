كورونا في 24 ساعة| أكثر من 5 آلاف إصابة وعودة الكرة بشروط وإعلان موعد انتهاء الفيروس

يجاوزت مصر 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا، في آخر بيان لوزارة الصحة المصرية، فيما بدأت أوروبا تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا آخر 24 ساعة، على النحو التالي:

تجاوزنا 5 آلاف حالة.. الصحة: 260 إصابة جديدة بكورونا.. و22 وفاة



1151 حالة في 5 أيام.. كيف تصاعد معدل إصابات ووفيات كورونا اليومي بمصر؟

"أقل من شهر".. رئيس مكافحة الفيروسات يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا في مصر

الصحة العالمية تعلق على توجه تخفيف إجراءات كورونا في مصر

احذر.. فيروس كورونا يفضل هذه الأماكن ويظل في الهواء لساعات طويلة

محافظة واحدة فقط بلا كورونا في مصر حتى الآن.. فما هي؟

الأوقاف تنتج أول كابينة تعقيم للوقاية من كورونا (فيديو وصور)

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا



مسؤول بالصحة العالمية: لا مانع في عودة مباريات الكرة بمصر وسط إجراءات احترازية

السيسي للأطقم الطبية: "شكرا لكم.. واحرصوا على تقليل فرص الإصابة بكورونا"

الصحة: وفاة 17 حالة بكورونا قبل وصولهم للمستشفيات اليومين الماضيين

غدا.. 3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين من فرنسا وعمان والمالديف

كوريا الجنوبية تسجل حالتي وفاة و9 إصابات إضافية بفيروس كورونا

السديس مبشرًا: أبواب الحرمين الشريفين ستفتح قريبًا (فيديو)

شكري وأبو الغيط وموسى يشاركون في ندوة حول تداعيات كورونا على اللاجئين

روسيا تبدأ علاج فيروس كورونا "بطريقة جديدة"

هوبكنز : وفيات كورونا في أمريكا تخطت حصيلة قتلاها في حرب فيتنام

ترامب: نبحث سبل إجراء فحوصات كورونا لجميع المسافرين

خطة إسبانية لتخفيف قيود كورونا.. تعرف عليها

أوروبا تدرس إلغاء ديون دول أفريقية بسبب كورونا

أوروبا تبدأ في تخفيف الإغلاق بسبب فيروس كورونا

الصحة الفرنسية: إصابات كورونا تقترب من 130 ألف حالة