3723 وحدة كاملة التشطيب.. شروط حجز شقق "سكن ودار مصر" في 13 مدينة جديدة

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كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح مرحلة جديدة من شقق سكن مصر ودار مصر في عدد من المدن الجديدة.

تتواجد شقق دار مصر بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة) حيث يبدا التقديم يوم ٣ مايو المقبل، حيث سيتم طرح حجز 1061 شقة.

ويبدأ يوم 10 مايو التقديم لحجز شقق سكن مصر بواقع 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وينشر مصراوي شروط التقديم لحجز شقة ضمن المشروعين والتي جاءت على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر ) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

- يعتبر كراسة الشروط جزءًا لا يتجزء من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للأستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئةبهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

- بعض وحدات الدور الأرضى قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة، وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقًا للقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن.​