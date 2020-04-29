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الأوقاف تنتج أول كابينة تعقيم للوقاية من كورونا (فيديو وصور)

01:18 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
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كتب - محمود مصطفى:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن، إنه في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع وإسهامها في مواجهة انتشار فيروس كورونا، أطلقت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التي يرأسها المهندس شريف أحمد مصطفى، أمس الثلاثاء، وبنجاح أول كابينة تعقيم من إنتاج المجموعة.

دشنت المجموعة الخط الأول لإنتاجها بطاقة تقدر بنحو مائة وحدة شهريًا، كما دشنت خط إنتاج قناع الوجه الواقي المطور بطاقة إنتاجية ١٥٠٠ قناع يوميًا، وبمواصفات عالية الجودة سواء في إنتاج القناع أو إنتاج كبائن التعقيم، مع تأكيدها أن نسبة مبيعات إنتاجها من القناع قد بلغت نحو ١٠٠٪؜ من الإنتاج.​

وزارة الأوقاف كابينة تعقيم فيروس كورونا

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