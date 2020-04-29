1151 حالة في 5 أيام.. كيف تصاعد معدل إصابات ووفيات كورونا اليومي بمصر؟

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

واصل معدل وفيات وإصابات كورونا اليومي في مصر ارتفاعه الدراماتيكي لليوم الخامس، وسجلت وزارة الصحة اليوم أعلى حصيلة إصابة ووفيات يومية منذ ظهور الفيروس الوبائي بالبلاد.

وسجلت مصر اليوم 260 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع حصيلة الإصابات الكلية 5042 حالة إصابة مؤكدة.

وخلال 5 أيام فقط، سجلت مصر 1151 إصابة بكورونا، بعد أن استقر المؤشر اليومي فوق الـ200 إصابة يوميا منذ 23 إبريل.

وبحسب أرقام وزارة الصحة، سجلت البلاد 950 إصابة بكورونا في 4 أيام فقط، وهو ما يعني تقلص عدد الأيام التي احتاجها مؤشر الإصابات الكلي لتسجيل ألف إصابة بواقع يومين. فقبل 23 إبريل، احتاج المؤشر 6 أيام لتسجيل 986 إصابة.

ووصل معدل الوفيات اليومي لأعلى مستوياته اليوم، بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة، بزيادة حالتي وفاة عن المستوى الأعلى سابقا وهو وفيات أمس.

ورغم ارتفاع معدل الوفيات اليومي، إلا أن المعدل الإجمالي للوفيات في مقابل إجمالي الإصابات تقلص من 7.5% إلى 7.1%، مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات اليومية منذ 6 أيام.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، إن اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، أكدت أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف في بيان له، الثلاثاء، أن 30% من إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر، توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وهذا يعني أن 108 حالات توفوا بفيروس كورونا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالنظر إلى تسجيل 359 حالة وفاة حتى اليوم الثلاثاء.

وبحسب أرقام الوزارة، لا يزال هناك 3379 مصابا في مختلف مستشفيات العزل، بينهم 365 تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية لسلبية، وسيخرجون بعد إتمام شفائهم وانتهاء فترة العزل.