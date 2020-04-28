برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا

كتبت - ميرا ابراهيم:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والزراعة، بشأن معاناة الصيادين من أزمة فيروس كورونا وضرورة توجيه الحكومة دعما لهم.

وقالت النائبة، في بيان لها الثلاثاء، إن قطاع الصيد يعمل فيه نحو ١٢ مليون مصري لا يتلقون أي دعم من الحكومة حتى في حالات الوفاة أو الإصابة، ولا يعاملون معاملة العمالة غير منتظمة.

وأكدت أن أزمة فيروس كورونا تسببت في مشاكل جمة للصيادين، وتبدلت أحوالهم، خاصة بعد وقف حركة تصدير الأسماك وتوقف النشاط السياحي.

وتابعت: "كان هناك بعض أنواع من الأسماك يتم تصديرها بأسعار عالية لتحقيق ربح جيد للصياد، وكانت الفنادق تتعاقد بكميات كبيرة من الأسماك، بعد عودة السياحة مرة أخرى، وزيادة نسبة الإشغالات بالقرى السياحية، وهي أمور كانت تدر ربح جيد للصيادين".

وأكدت النائبة، أن أغلب الصيادين متوقفين بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر حتى العائدين من ليبيا، وهناك ضرر عليهم من غلق حلقات وأسواق السمك لتقليل التجمعات ومنع الاختلاط للحد من انتشار الوباء .

ولفتت فيهم، إلى أن الصيادين لا ينطبق عليهم شروط العمالة غير المنتظمة ولم يحصل عليها إلا عدد محدود جدا، بالرغم من توقف حركة الصيد، مطالبة بتضمين الصيادين خطة الحكومة لدعم المتضررين من الأزمة.