السيسي للأطقم الطبية: "شكرا لكم.. واحرصوا على تقليل فرص الإصابة بكورونا"

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمساعدة الأطقم الطبية التي تبذل جهودا كبيرة على مدار الـ24 ساعة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا وغيرها من الخدمات الطبية.

ووجه السيسي، أثناء لقائه بـعض مديري مستشفيات العزل عبر "فيديو كونفرنس، التحية والتقدير إلى الأطقم الطبية، قائلا: "أشكر الأطقم الطبية، ولا أنسى توجيه الشكر لأسر القائمين على العمل في المجال الصحي".

وقال الرئيس السيسي "من فضلكم نبذل جهدا أكبر في أعمال الوقاية والتعقيم والتطهير، ويكون هناك حرص كبير لتقليل فرص الإصابة من فيروس كورونا".

وتابع: "من كل 1000 مصاب يوجد منهم 850 إصابتهم بسيطة، ولا يوجد خطر كبير عليهم، ولكنهم يحتاجون إلى المتابعة الصحية لحين تحول نتائج تحاليلهم".

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