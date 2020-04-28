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رئيس حدائق أكتوبر: تنفيذ 6288 وحدة "إسكان اجتماعي" بنسبة 50% بالمرحلة الثالثة

10:11 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
رئيس حدائق أكتوبر: تنفيذ 6288 وحدة "إسكان اجتماعي" بنسبة 50% بالمرحلة الثالثة

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن نسبة تنفيذ 6288 وحدة سكنية (262 عمارة) بالمرحلة الثالثة بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بالمدينة، بلغت نحو 50%، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع بالمشروع.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في بيان له الثلاثاء، استمرار العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، واتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الشركات العاملة لتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة والمهمات الوقائية وغير ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، بشأن دفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أن العنصر البشري هو الأهم، وإلى استمرار العمل بجهد كامل لخدمة المواطنين بالمدينة، وبما يتناسب جنباً إلى جنب مع الحفاظ على صحة العاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

مدينة حدائق أكتوبر أشرف فتحي محمود الإسكان الأجتماعي وحدات إسكانية

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