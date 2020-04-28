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وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى

10:08 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب-محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى، بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.

وأكد الجزار، أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالي الغربى، وتعظيم الاستفادة من موارده، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التى تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وكذلك التنسيق فيما بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة لتنمية الساحل الشمالي، وتسريع عملية التنمية والاستثمار.

عاصم الجزار وزارة الإسكان مشروع تنمية الساحل الشمالي هيئة المجتمعات العمرانية

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