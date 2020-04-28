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ننشر تقارير خطة النواب للحساب الختامي للموازنة قبل مناقشته بالبرلمان

10:06 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
ننشر تقارير خطة النواب للحساب الختامي للموازنة قبل مناقشته بالبرلمان

مجلس النواب

كتبت - ميرا ابراهيم:

حصل مصراوي على التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية ٣٠١٩_٢٠١٨، قبل مناقشته بالبرلمان.

ويشمل التقارير الآتية:

- نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018 من واقع حسابها الختامى.

- نتائج لتنفيذ موازنـات الهيئـات العامـة الاقتصـادية للسـنة الماليـة 2019/2018 مـن واقـع حسـاباتها الختامية.

- نتائج تنفيذ موازنـة الهيئـة القوميـة للإنتـاج الحربـى للسـنة الماليـة 2019/2018 مـن واقـع حسـابها الختامى.

- الإجراءات التى اتخذتها كل من: لجنـة الخطـة والموازنـة والحكومـة للتحـول نحو الأخـذ بنظـام موازنـة البرامج والأداء مـع عـرض لنتـائج تنفيـذ كـل مـن الموازنـة العامـة للدولـة وبعـ الهيئـات العامـة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2018ا وفقًا لنموذج موازنة البرامج والأداء.

مجلس النواب الإنتاج الحربي الحكومة المصرية الهيئات العامة الاقتصادية

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