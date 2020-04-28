السيسي لمديري مستشفيات عزل: "مطمئن.. ومحتاجين نستمر في تنفيذ إجراءات الحد من كورونا"

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، مع بعض مديري مستشفيات العزل، على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه إلى مديري مستشفيات العزل، قائلا:" أنا مطمئن ومن خلالكم بطمن كل المصريين، وأؤكد على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا".

ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير إلى الأطقم الطبية، قائلا:" أشكر الأطقم الطبية ولا أنسى توجيه الشكر لأسر القائمين على العمل في المجال الصحي ".

وقال الدكتور على حسن، مدير أحد مستشفيات الحجر الصحي بالإسماعيلية، إن عملية الحجر الصحي بدأت يوم 8 مارس الماضي، وتبلغ القوى الاستيعابية للمستشفى 127 سريرا، منها 37 عناية مركزة، و42 جهاز تنفس صناعي، واستقبلنا 260 حالة، تم شفاء 98 حالة.

وأضاف حسن أن عدد الحالات المعزولة بالمستشفى حاليا 96 حالة، و8 حالات بالرعاية المركز، لافتًا إلى أن عدد حالات الوفاة بالمستشفى منذ بداية الأزمة 11 حالة.

اقرأ أيضا:

السيسي يوجه بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمستشفيات العزل

​