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طلب إحاطة لرئيس الوزراء لحظر "تيك توك" و"لايكي"

09:32 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
طلب إحاطة لرئيس الوزراء لحظر "تيك توك" و"لايكي"

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة مُوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار فيديوهات"، عبر مجموعة من التطبيقات على الهواتف الذكية مثل "تيك توك" و"لايكي"، والتي تقوم باستخدام الفتيات المُراهقات في أعمال منافية لقيم المجتمع المصري.

وقال "عباس"، في بيان اليوم، إن مُلاك تلك الشركات لديهم مُخطط خبيث وهو استغلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بلادنا وتقوم باستغلال المُراهقات بحثهم على نشر فيديوهات للتعارف وتكوين الصداقات مع الشباب بهدف نشر الثقافات المُبتذلة على عكس الأعراف والتقاليد التي عرفت عن أخلاقيات ومبادئ المجتمع المصري، مُطالبًا الآباء بمتابعة ما يفعله أبناؤهم باستمرار، وعلى الدوام على مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ عليهم من تلك المُخططات الهدامة.

وطالب النائب، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون هناك آليات وقرارات جادة وصارمة لحظر مثل تلك التطبيقات في مصر، وذلك للحفاظ على المجتمع المصري.

مجلس النواب مجلس الوزراء تيك توك لايكي

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