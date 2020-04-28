الصحة: وفاة 17 حالة بكورونا قبل وصولهم للمستشفيات اليومين الماضيين

كتب - أحمد جمعة":

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، إن اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، أكدت أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف في بيان له، الثلاثاء، أن 30% من إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر، توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وهذا يعني أن 108 حالات توفوا بفيروس كورونا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالنظر إلى تسجيل 359 حالة وفاة حتى اليوم الثلاثاء.

وسجلت وزارة الصحة يومي الاثنين والثلاثاء 42 حالة وفاة بكورونا، في أعلى معدل مسجل منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

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