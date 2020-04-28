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غدا.. 3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين من فرنسا وعمان والمالديف

08:26 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
غدا.. 3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين من فرنسا وعمان والمالديف

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران و"إيركايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، غدا الأربعاء، 3 رحلات استثنائية، إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وباريس وجزر المالديف وسلطنة عمان، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتصل الرحلات الاستثنائية الثلاث، إلى مطار مرسى علم الدولي، وتم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك لمدة 14 يوما، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل ، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مصر للطيران إيركايرو وزارة الطيران المدني فرنسا المالديف فيروس كورونا

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