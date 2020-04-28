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"الهجرة" تصدر تقريرها حول المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

07:42 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
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كتب- أسامة علي:

أطلقت وزارة الهجرة، عددًا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة", للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بهدف الوصول لأكبر شريحة مستهدفة من الجمهور على هذه المنصات، لبث مجموعة من رسائل التوعية الخاصة بالحملة الإعلانية للمبادرة.

وذكر بيان أصدرته وزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء، أوضح أن الوزارة أصدرت تقريرًا بعدد المتابعين والتفاعل على الصفحة الرسمية للمبادرة، حيث وصل عدد المتابعين للصفحة 53,095 متابعا كما وصل عدد التفاعل على الصفحات لنحو 458,633، واستطاعت الصفحة الوصول لنحو 2,276,862 شخصا.

وتعكس هذه الأرقام استجابة نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة في المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد الصفحات الخاصة ب المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها اللجنة التنفيذية للمبادرة في نشر رسائل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بما تقوم به المبادرة من أنشطة وفعاليات على الأرض بالقرى والمحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، جاءت بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي عقد في ديسمبر 2019.

مبادرة مراكب النجاة الهجرة غير الشرعية وزارة الهجرة

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