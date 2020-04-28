رئيس جهاز شرق بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروعات المدينة

كتب-محمد عبدالناصر:

قام المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد "سلام" بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد سمير، معاون رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستهل حسين جولته، بتفقد أعمال الإنشاءات بمشروعات المباني الخدمية ومنها(المركز الطبي – الحضانة – نقطة إطفاء – مدرسة – نادٍ رياضي) وغير ذلك، وتفقد مشروعات المرافق لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي"المرحلة الأولى" بالمدينة.

وأكد على دفع العمل بالمشروعات المختلفة، مطالباً مسئولى المشروعات بضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع، وتوفير المهمات الوقائية من كمامات ومواد تطهير، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.