أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تجاوزت 88%.. وزيرة الصناعة تكشف نسب إنجاز منشآت المجمعات الصناعية

06:56 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
تجاوزت 88%.. وزيرة الصناعة تكشف نسب إنجاز منشآت المجمعات الصناعية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة موقف توصيل المرافق للمناطق والمجمعات الصناعية، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم اللازم للاقتصاد المصري؛ للحفاظ على قوته وتماسكه في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، قائلًا: "نعمل على الاستمرار في تعزيز القطاع الصناعي بشكل خاص"، لافتًا إلى وجود اهتمام كبير بسرعة توصيل المرافق إلى الأراضي الصناعية وضرورة الانتهاء من المناطق التي يزداد الطلب عليها، وكذا التي بها توسعات.

واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الموقف التنفيذي لإنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بواقع 4311 وحدة في 13 مجمعًا، لافتةً إلى أن نسب الإنجاز في المنشآت بهذه المجمعات تجاوزت 88%، ومعدلات الإنجاز في توصيل المرافق الداخلية بلغت مراحل متقدمة، بينما سيتم التركيز على توصيل المرافق الخارجية خلال هذه المرحلة.

وقالت جامع: "يوجد في محافظة الإسكندرية مجمع "مرغم"؛ حيث يجري إنشاء 204 وحدات معدنية، وفي الغربية مجمع "المحلة الكبرى" يضم 615 وحدة خرسانية، بينما في محافظة البحيرة يجري تنفيذ مجمع "حوش عيسى" وبه 864 وحدة خرسانية، كما تشمل هذه المجمعات مجمع "الفيوم الجديدة" ويضم 692 وحدة خرسانية ومعدنية، ومجمع "بياض العرب " ببني سويف وبه 266 وحدة معدنية، ومجمع "المطاهرة" بالمنيا ويضم 68 وحدة معدنية، ومجمع "عرب العوامر" بمحافظة أسيوط وبه 272 وحدة معدنية، ومجمع "غرب جرجا" في سوهاج ويضم 178وحدة معدنية.

كما يوجد في كل من قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، مجمعات: "هو" ويضم 420 وحدة معدينة، و"الغردقة" وبه 218 وحدة معدنية، و"البغدادي" ويضم 206 وحدات، و"الجنينة والشباك" وبه 308 وحدات معدنية.

وفي السياق ذاته، تطرقت وزيرة الصناعة إلى بعض المناطق الصناعية التي يتم العمل على استكمال عمليات الترفيق بها.

مصطفى مدبولي المجمعات الصناعية وزارة الصناعة مجلس الوزراء

الخبر التالى:

"التموين": غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح.. والعمل بالصوامع والشون فترة ثانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من7:45 م - 8:45 م

    البرنس

    حصري على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من7:45 م - 8:45 م

    ب١٠٠ وش

    حصري على قناة الحياة- عرض أول

  • الآن من7:30 م - 8:30 م

    شاهد عيان

    على قناة النهار- عرض أول

  • الآن من7:30 م - 8:30 م

    اللعبة

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من8:00 م - 9:00 م

    ليالينا ٨٠

    حصري على قناة cbc- عرض أول

  • الآن من8:30 م - 9:30 م

    سكر زيادة

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

  • الآن من8:30 م - 9:30 م

    جمع سالم

    على قناة النهار- عرض أول

الساعة السابقة