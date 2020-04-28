حدث في ٨ ساعات| السيسي يطالب برقمنة المنظومة القضائية.. ومصر تتجاوز 5 آلاف مُصاب بكورونا
كتب - أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية أبرزها، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة تطوير وميكنة المنظومة القضائية، وإصابة 260 حالة جديدة بفيروس كورونا، ومتابعة رئيس الوزراء ملف إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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