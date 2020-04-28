"بالتي هي أحسن" برنامج رمضاني للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

كتب - محمود مصطفى:

يستضيف برنامج "بالتي هي أحسن" والذي يعرض على قناة "إم بي سي" طوال شهر رمضان المبارك، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين.

وأوضحت رابطة العالم الإسلامي، في بيان لها الثلاثاء، إلى أن البرنامج يحمل رسالة الخطاب الإيجابي الذي يصل للمقصد الشرعي ويؤلف القلوب ويصنع صورة ذهنية إيجابية لدى غير المسلمين عن الدين الإسلامي العظيم، ويقدم الرسالة وفق رؤية رحيبة للدين الإسلامي؛ تتمثل قيم السماحة مع المخالف والرحمة بالرافض والرفق بالمُجادل.

وأشارت إلى أنه هدف "بالتي هي أحسن" الأول والوحيد هو "إيمان الإنسان"؛ ورسائله موجهة في الأغلب إلى المسلمين في كل مكان، ويناقش بجرأة وتجرّد القضايا الإسلامية المعاصرة؛ فيعيد تعريف مصطلح الأقليات والجاليات الإسلامية، ويشرح سبب تصاعد وتعقيد ظاهرة الإسلاموفوبيا وسوء الكفاءة في التصدي لها. ويعالج المشكلات التي اعترت الخطاب الإسلامي، من تطرف وتصنيف وإقصاء. وينصف الإسلام من ظلم المرأة وإعاقة تمكينها، ويُعلي قيم الإيمان والمواطنة، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع الآخر والعمل الإنساني، وغيرها الكثير.

ولفتت إلى أن البرنامج يستعرض حال الإيمان في المجتمعات المعاصرة، ويفنّد حجج من يرى المادة حاكمةً للإنسان، ثم يسلّط الضوء على علاقة العلم بالإيمان، ويكشف اتساقهما التام من حيث المنهج ومن حيث إيمان علماء الطبيعة بالله.

ويشرح البرنامج سبب اعتبار التصنيف والإقصاء مدخلًا للتطرف، وكيف أن لحمة المجتمع الواحد تتأثر بفعل أطروحات التشتيت والتفرقة التي يقودها متطرفون يرغبون بالاستفراد بالرأي في المسائل الخلافية، وينبذون كل من يحاول مناقشتهم في افتراضاتهم الحاسمة التي أقرّوها دون أدلة واضحة، ويشرح معنى "الموطؤون أكنافا" الذي ينبغي للجميع أن يكونوا مثلهم.