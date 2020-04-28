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السيسي يبحث خطة تطوير المنظومة القضائية ويوجه بالتيسير على المواطنين

05:54 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
السيسي يبحث خطة تطوير المنظومة القضائية ويوجه بالتيسير على المواطنين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.

وتم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.​

السيسي محمد معيط عمر مروان رئيس المخابرات العامة رئاسة الجمهورية المنظومة القضائية

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