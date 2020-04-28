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الصحة: 108 حالات توفوا بكورونا قبل الوصول إلى المستشفيات

05:37 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الصحة: 108 حالات توفوا بكورونا قبل الوصول إلى المستشفيات

مريض كورونا خلال نقله إلى المستشفى

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن 30% من إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر، توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

، وهذا يعني أن 108 حالات توفوا بفيروس كورونا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالنظر إلى تسجيل 359 حالة وفاة حتى اليوم الثلاثاء.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم، أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول، أي نحو 72 حالة.

وأوضح أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وسجلت وزارة الصحة يومي الاثنين والثلاثاء 42 حالة وفاة بكورونا، في أعلى معدل مسجل منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

وناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين.

كما ناشدت الوزيرة مجدداً كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

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