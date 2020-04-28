أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

اقتصادية النواب توافق على مقترح تعديل مادة بقانون الإيداع والقيد المركزي

05:28 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
اقتصادية النواب توافق على مقترح تعديل مادة بقانون الإيداع والقيد المركزي

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة، على مقترح ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل نص المادة (37) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، بحيث يتم السماح للهيئة بوضع ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (القائمة والجديدة التى يتم إنشائها)، كما رفضت اللجنة مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بمنحها سلطة التدخل فى تغيير هياكل الملكية لتلك الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة حول مشروع قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية.

وفيما يتعلق بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر رقم (93) لسنة 2000، رأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قسم التشريع بمجلس الدولة غاب عنه الكثير من الأمور الفنية عند وضع تقريره، حيث أن غالبية الملاحظات التى وردت بتقرير مجلس الدولة سبق أن تمت مناقشتها باللجنة، وتم التوافق على نصوص المواد التى انتهت إليها اللجنة، ووافقت على التعديلات المقترحة من مجلس الدولة، والتى تهدف إلى ضبط الصياغة.

مجلس النواب قانون الإيداع والقيد المركزي أشرف العربى لجنة الشئون الاقتصادية

الخبر التالى:

الصحة: 108 حالات توفوا بكورونا قبل الوصول إلى المستشفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من5:00 م - 6:00 م

    حب عمري

    على قناة روتانا دراما- عرض أول

  • الآن من5:30 م - 6:00 م

    ونسني

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    فلانتينو

    حصري على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    خيانة عهد

    على قناة الحياة- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    رجالة البيت

    على قناة cbc- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    سلطانة المعز

    حصري على قناة النهار- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    عمر ودياب

    على قناة on- عرض أول

  • الآن من6:00 م - 7:00 م

    يا أنا يا جدو

    حصري على قناة روتانا دراما- عرض أول

الساعة السابقة