أساء لذوي الإعاقة.. بيان عاجل يطالب رئيس الوزراء بوقف بث برنامج قناة "النهار"

كتب - محمد سامي:

تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تطالب فيه رئيس الوزراء بوقف بث قناة النهار لبرنامج "البروفة" فورًا؛ لما يتضمنه البرنامج من إساءة بالغة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت هجرس: "إن اعتذار القناة عما تم بثه في إحدى حلقات البرنامج مرفوض تمامًا، وإن ادعاءها بأن البرنامج إعلاني مباع وليست لها سلطة على مضمونه، هو من قبيل المشاركة في الإساءة، وهو ما يعد مخالفة واضحة لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدَّقت ووقعت مصر عليها، وكذلك لما نص عليه الدستور المصري، وأيضًا وَفق نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2012".

وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، فى بيانها العاجل، بأنه استنادًا إلى حكم المادة 134من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، توجهت ببيانها العاجل لوقف بث البرنامج فورًا لعدم تكرار ما بث في حلقته الأولى، وفتح تحقيق موسع حول ما ارتكبته إدارة القناة وفريق عمل البرنامج من جرم التشويه والإساءة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنص القانون؛ حيث قدم البرنامج في حلقاته الأولى شابًّا من ذوي الإعاقة، وتمت السخرية منه واستخدامه في ترويع الضيف المستهدف، إذ يقوم الشاب بمحاولة تقليد سلوكيات وطريقة كلام مصابى الشلل الدماغي أو الأوتيزم.

وأشارت هجرس، في بيانها العاجل، إلى أن البرنامج بما بثه أساء بشكل بالغ ويقدم صورة منفرة ومغلوطة ومشوهة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد؛ ما يجعل المجتمع يسيء التعامل معهم، ويكرس الصورة السلبية التي رفضتها الاتفاقية الدولية والدستور والقانون، وأن البرنامج في مضمونه يسوق للتنمر ضد الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية ولذويهم بشكل عام، ويهدم ما تقوم به الجهات والمؤسسات المعنية بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من توعية ودمج لهذه الشريحة.

وأوضحت هجرس أن كل ما سبق مجرم قانونًا بنص المادة 53 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي تنص على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أيًّا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم وتلتزم جهة النشر أو العرض بأعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

يذكر أن قناة النهار تبث على شاشتها برنامج تحت عنوان (البروفة) "كاميرا خفية"، تقديم الفنانتَين بدرية طلبة وانتصار، وقدم الإعلامى تامر أمين اعتذارًا عما بثّه البرنامج في حلقته الأولى من إساءة بالغة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مبررًا ذلك بأن البرنامج إعلاني لا سلطة للقناة على مضمونه.

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