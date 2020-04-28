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تجاوزنا 5 آلاف حالة.. الصحة: 260 إصابة جديدة بكورونا.. و22 وفاة

05:16 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
تجاوزنا 5 آلاف حالة.. الصحة: 260 إصابة جديدة بكورونا.. و22 وفاة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 260 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و22 حالة وفاة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المصابين الجدد جميعهم مصريون، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن حالات الوفاة الـ 22.

بدوره، كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهaم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

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