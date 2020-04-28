نجيب ساويرس: "أنا راجع الشغل اللي عايز ييجي ييجي.. وهراعي الاشتراطات"
كتب - محمد سامي:
عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن شعوره بالملل من البقاء في المنزل تنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي وباء كورونا.
وغرد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "أنا قررت.. راجع المكتب يوم الحد.. واللي عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد في البيت.. كل واحد حر بس أنا خلاص.. مش جبت آخرى.. لا عديت آخري.. وهراعي الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم إلخ إلخ.. بس خلاص.. يا كده يا مستشفى نفساني".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان