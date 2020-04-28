نجيب ساويرس: "أنا راجع الشغل اللي عايز ييجي ييجي.. وهراعي الاشتراطات"

كتب - محمد سامي:

عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن شعوره بالملل من البقاء في المنزل تنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي وباء كورونا.

وغرد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "أنا قررت.. راجع المكتب يوم الحد.. واللي عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد في البيت.. كل واحد حر بس أنا خلاص.. مش جبت آخرى.. لا عديت آخري.. وهراعي الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم إلخ إلخ.. بس خلاص.. يا كده يا مستشفى نفساني".​