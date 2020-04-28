نجيب ساويرس: "أنا راجع الشغل اللي عايز يجي يجي.. وهراعي الاشتراطات"
كتب - محمد سامي:
عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن شعوره بالملل من البقاء في المنزل تنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي وباء كورونا.
وغرد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أنا قررت.. راجع المكتب يوم الحد.. واللي عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد في البيت.. كل واحد حر بس أنا خلاص.. مش جبت آخرى.. لا عديت آخري.. وهراعي الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم الخ الخ.. بس خلاص.. يا كده يا مستشفى نفساني".
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