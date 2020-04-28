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نجيب ساويرس: "أنا راجع الشغل اللي عايز يجي يجي.. وهراعي الاشتراطات"

04:14 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
نجيب ساويرس: "أنا راجع الشغل اللي عايز يجي يجي.. وهراعي الاشتراطات"

المهندس نجيب ساويرس

كتب - محمد سامي:

عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن شعوره بالملل من البقاء في المنزل تنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي وباء كورونا.

وغرد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أنا قررت.. راجع المكتب يوم الحد.. واللي عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد في البيت.. كل واحد حر بس أنا خلاص.. مش جبت آخرى.. لا عديت آخري.. وهراعي الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم الخ الخ.. بس خلاص.. يا كده يا مستشفى نفساني".​

يسسسس

نجيب ساويرس البقاء في المنزل وباء كورونا فيروس كورونا

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