بالصور.. وزير النقل يتابع تنفيذ مخطط تطوير النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى

كتب - أسامة علي:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء (هيئة الطرق والكباري والنقل البري والهيئة القومية للأنفاق وهيئة النقل العام وشركة السوبر جيت وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة ترنس اي تي)، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير وتحديث منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل، على الأهمية الكبيرة لجهاز تنظيم النقل البري في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.

ثم استعرض الوزير المخططات الخاصة بتسيير خطوط shuttle Bus في المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة عدلي منصور حتى مطار القاهرة بالإضافة إلى مخطط تسيير أتوبيسات BRT (الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري مشيرا إلى منطقة محطة عدلي منصور ستكون نموذجا للنقل متعدد الوسائط (الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي shuttle bus - خط سكة حديد (عين شمس /السويس).

وأكد الوزير على ضرورة التنسيق الفوري مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني والإدارة العامة للمرور والنقل العام والجهات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ مسارات خطوط shuttle bus

كما تابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بتصنيع 20 أتوبيسات تعمل بالغاز تعاقدت عليها شركة السوبرجيت للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى ضمن التعاقدات المخطط إبرامها لشراء أتوبيسات للعمل داخل العاصمة الإدارية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية، لتوفير وسائل نقل جماعى منظم على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية لتسهيل تنقل المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.