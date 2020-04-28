عالقون من إندونيسيا وعمان يصلون مرسى علم

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، على متنها نحو 148 راكبًا مصريًا من العالقين في إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان، استقبل مطار مرسى علم رحلة إيركايرو الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، وتم إنهاء إجراءات وصول الركاب واتخاذ كافة التدابير الوقائية حيال الطائرة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالركاب وحقائبهم، وتم نقلهم إلى أحد فنادق العزل المخصصة بمدينة مرسى علم للعائدين من الخارج لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.