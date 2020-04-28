أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

عالقون من إندونيسيا وعمان يصلون مرسى علم

03:01 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
عالقون من إندونيسيا وعمان يصلون مرسى علم

مطار مرسى علم الدولي

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، على متنها نحو 148 راكبًا مصريًا من العالقين في إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان، استقبل مطار مرسى علم رحلة إيركايرو الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، وتم إنهاء إجراءات وصول الركاب واتخاذ كافة التدابير الوقائية حيال الطائرة والمتعلقات الشخصية الخاصة بالركاب وحقائبهم، وتم نقلهم إلى أحد فنادق العزل المخصصة بمدينة مرسى علم للعائدين من الخارج لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار مرسي علم الدولي إندونيسيا عمان فيروس كورونا وزارة الطيران المدني شركة إيركايرو رحلة استثنائية إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

بالصور.. وزير النقل يتابع تنفيذ مخطط تطوير النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3064895

    عدد المصابين

  • 922581

    عدد المتعافين

  • 211609

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظة واحدة فقط بلا كورونا في مصر حتى الآن.. فما هي؟