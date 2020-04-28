"التنمية المحلية": حصر مخالفات تحويل جراجات السيارات إلى أنشطة تجارية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وكذا الاستمرار في الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة آخرى مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة بالمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشدد "شعراوي" على ضرورة مراجعة كافة تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد من توفير جراجات لإنتظار السيارات بكل مبني ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التى تقدم بها مالك العقار وإتخاذ الاجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الإلتزام بذلك.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنسيق المحافظات مع الجهات المختلفة وعدم توصيل المرافق لأى عقارات جارى إنشاءهها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها ، كما طالب وزير التنمية المحلية بإعداد حصر للعقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها فى المحافظات الثلاثة.