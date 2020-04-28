كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن وصول إجمالي عدد المستفيدين من منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا إلى 2.5 مليون عامل.

وقال الوزير في بيان، إن صرف الدفعة الأولى البالغ قيمتها 500 جنيه لكل عامل تستمر حتى يوم 10 من شهر مايو المقبل وذلك منعا للتزاحم.

وأشار إلى أن عملية صرف الدفعة الأولى بدأت خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الحالي وتم استكمال مرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل الحالي على أن تستمر حتى 10 مايو المقبل، وذلك في فروع البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية.

وعن فروع هيئة البريد، أوضح سعفان، أن الصرف سيتوقف خلال الفترة من 1 وحتى 5 من شهر مايو المقبل، على أن يستأنف الصرف مرة أخرى من السادس إلى العاشر من الشهر ذاته.

وأكد وزير القوى العاملة، أن كل مستحق ستصله رسالة نصية من (2030) على رقم التليفون المحمول الشخصي المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف لتحديد موعظ ومكان الصرف، وذلك منعا للتزاحم وحفاظا على سلامة الجميع.