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التنمية المحلية: ندرس مقترحات لتحديد موعد غلق المحال والمولات بعد كورونا

11:10 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
التنمية المحلية: ندرس مقترحات لتحديد موعد غلق المحال والمولات بعد كورونا

اللواء محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي من ضمنها تم تحديد مواعيد لغلق المحال والمولات والمطاعم والكافتيريات، سيتم التواصل مع كافة المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً بحث الجهود الجارية لتحسين موارد المحافظات فيما يخص انتظار السيارات بالشوارع، وجدد شعراوى التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة ومراجعة كافة العقود الموقعة بين مختلف الأحياء في القاهرة والأسكندرية والجيزة وبعض الشركات أو الأشخاص فيما يخص استئجار بعض الشوارع والساحات لإنتظار السيارات.

محمود شعراوي غلق المحلات المولات التجارية فيروس كورونا

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