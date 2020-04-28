"التنمية المحلية": توفير قطع أراضي لإقامة أسواق حضارية بديلة للعشوائية

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المحافظات قامت بجهود كبير لتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية والحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية، لافتًا إلى ضرورة عدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط مع سرعة وضع المحافظين حلول بديلة للأسواق التي تم غلقها وتوفير قطع أراضي لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

ورداً على ما عرضه السادة المحافظين من وجود عجز فى مهندسي الإدارات الهندسية بكافة الأحياء، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة نقص مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم في المحافظات خاصة بعد إعداد حصر كامل بالعجز في المهندسين وإحتياجات كل محافظة.