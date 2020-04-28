"الإنتاج الحربي" و"البيئة" تبحثان تأهيل ورفع كفاءة مصانع معالجة وإعادة تدوير المخلفات بالمحافظات

كتب- محمد سامي"

اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي؛ لبحث آخر المستجدات للموقف التنفيذي لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة واتخاذ الإجراءات الوقائية للعاملين عليها.

وشهد الاجتماع بحث وضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة؛ وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، ورفع كفاءة المنظومة بصورة عامة.

واستعرض العصار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بعدد من المحافظات؛ بما يساعد في تحسين مستوى النظافة لما يخدم مصلحة المواطن.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة على استعداد تام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات "ماز"، وكذلك تلبية كل متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية، وكذا تطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها.

وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تتابع التخلص الآمن من المخلفات وإنشاء ورفع كفاءة مصانع لتدوير المخلفات المدرجة بالخطة.

ونوهت وزيرة البيئة بأنه منعًا لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات، يتم التنبيه عليهم باتباع الإجراءات الوقائية بشكل صارم؛ وبخاصة العاملين في مجال منظومة جمع ونقل المخلفات، مما يتطلب توفير المعدات الوقائية من مطهرات وكمامات وأدوات تعقيم خاصة؛ ما يجعل التعاون بين الوزارتين ضروريًا لتوفير كل المعدات الوقائية للعاملين وللمنظومة ككل؛ بما يضمن السلامة والصحة المهنية للعاملين وأسرهم.