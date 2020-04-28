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اليوم .. طائرة عالقون من إندونيسا وعمان تصل مرسى علم

10:30 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
اليوم .. طائرة عالقون من إندونيسا وعمان تصل مرسى علم

مطار مرسى علم الدولي

كتب - محمد عبيد:

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة نحو 148 راكبًا مصريًا من العالقين في إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بالطيران المدني تصل رحلة إيركايرو الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، إلى مدينة مرسي علم، بعد ظهر اليوم، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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