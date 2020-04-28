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بعد فرض الطوارئ.. مدبولي يصدر قرارا جديدا بشأن التجمهر والبلطجة

01:14 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
بعد فرض الطوارئ.. مدبولي يصدر قرارا جديدا بشأن التجمهر والبلطجة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وتضمنت هذه الجرائم، وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر. ويعمل بهذا القرار؛ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجارى.

ومنذ قليل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.

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