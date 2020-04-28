تبدأ صباح اليوم.. السيسي يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
القاهرة - مصراوي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.
اقرأ أيضاً:
بعد فرض الطوارئ.. مدبولي يصدر قرارا جديدا بشأن التجمهر والبلطجة
بعد قرار السيسي بفرضها.. ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4782
عدد المصابين
-
1602
عدد المتعافين
-
337
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2992970
عدد المصابين
-
876043
عدد المتعافين
-
207518
عدد الوفيات
إعلان