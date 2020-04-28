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تبدأ صباح اليوم.. السيسي يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

12:58 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
تبدأ صباح اليوم.. السيسي يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.​

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